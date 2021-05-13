Стало известно, когда Испания сможет начать принимать туристов
Испания может начать принимать иностранных туристов из третьих стран после 20 мая. Сейчас Евросоюз пересматривает рекомендацию 912 Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок из стран, которые не входят в Европейский Союз.
Об этом сообщила газета Diario de Sevilla.
"Ожидается, что ослабление рекомендаций может произойти к 20 мая, облегчая иностранным туристам из третьих стран транзит в Испанию через США или Великобританию", - цитирует издание министра промышленности, торговли и туризма страны Рейеса Марото.
Он также напомнил, что в июне будут запущены COVID-паспорта для облегчения путешествий в условиях пандемии. По его словам, документ упростит пересечение границ в ЕС.
Министр подчеркнул, что Испания "очень скоро готова снова открыться миру и приветствовать всех тех, кто хочет провести идеальный отпуск после худшего года нашей жизни".
Сейчас в Испании действуют ограничения на въезд туристов, которые не являются гражданами ЕС.
Напомним, министры иностранных дел ЕС 11 мая встретились в Брюсселе по введению "зеленых" сертификатов вакцинации против коронавируса. Однако в переговорах между Европейской комиссией, законодателями ЕС и правительствами ЕС согласия пока не достигнуто.
В июне в ЕС планируют запустить систему covid-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренным в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.
Правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, которая позволила бы свободно путешествовать в Европу. Сейчас Украина "серьезно ведет переговоры" об унификации COVID-паспорта с Евросоюзом.