Италия оштрафовала Amazon на более чем миллиард евро: в чем дело

Согласно заявлению регулятора, Amazon нанес ущерб операторам, которые предоставляют услуги логистики в сфере электронной коммерции.

"Amazon, имея доминантную позицию на итальянском рынке посреднических услуг, использовал ее для внедрения своей программы по оказанию логистических услуг Fulfillment by Amazon (FBA) для продавцов на Amazon.it", - отмечается в заявлении.

В то же время поведение Amazon укрепляет ее доминантную позицию на рынке Италии. Также регулятор обязал компанию откорректировать все несоответствия.