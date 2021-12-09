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Италия оштрафовала Amazon на более чем миллиард евро: в чем дело

Автор: Сергей Пышкин

Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию Amazon, которая принадлежит Джефу Безосу. Ее обвинили в злоупотреблении доминантным положением на рынке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению регулятора, Amazon нанес ущерб операторам, которые предоставляют услуги логистики в сфере электронной коммерции.

"Amazon, имея доминантную позицию на итальянском рынке посреднических услуг, использовал ее для внедрения своей программы по оказанию логистических услуг Fulfillment by Amazon (FBA) для продавцов на Amazon.it", - отмечается в заявлении.

В то же время поведение Amazon укрепляет ее доминантную позицию на рынке Италии. Также регулятор обязал компанию откорректировать все несоответствия.

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