Італія оштрафувала Amazon на більше ніж мільярд євро: в чому справа

Згідно з заявою регулятора, Amazon завдав шкоди операторам, які надають послуги логістики у сфері електронної комерції.

"Amazon, маючи домінантну позицію на італійському ринку посередницьких послуг, використав її для запровадження своєї програми щодо надання логістичних послуг Fulfillment by Amazon (FBA) для продавців на Amazon.it", - відзначається у заяві.

Водночас поведінка Amazon зміцнює її домінантну позицію на ринку Італії. Також регулятор зобов’язав компанію відкоригувати всі невідповідності.