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Италия оштрафовала Amazon на более чем миллиард евро: в чем дело

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Четверг 09 декабря 2021 20:43
Италия оштрафовала Amazon на более чем миллиард евро: в чем дело Фото: Италия оштрафовала Amazon на более чем миллиард евро (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию Amazon, которая принадлежит Джефу Безосу. Ее обвинили в злоупотреблении доминантным положением на рынке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению регулятора, Amazon нанес ущерб операторам, которые предоставляют услуги логистики в сфере электронной коммерции.

"Amazon, имея доминантную позицию на итальянском рынке посреднических услуг, использовал ее для внедрения своей программы по оказанию логистических услуг Fulfillment by Amazon (FBA) для продавцов на Amazon.it", - отмечается в заявлении.

В то же время поведение Amazon укрепляет ее доминантную позицию на рынке Италии. Также регулятор обязал компанию откорректировать все несоответствия.

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