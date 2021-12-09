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Італія оштрафувала Amazon на більше ніж мільярд євро: в чому справа

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Четвер 09 грудня 2021 20:43
Італія оштрафувала Amazon на більше ніж мільярд євро: в чому справа Фото: Італія оштрафувала Amazon на більше ніж мільярд євро (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію Amazon, яка належить Джефу Безосу. Її звинуватили у зловживанні домінантним становищем на ринку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з заявою регулятора, Amazon завдав шкоди операторам, які надають послуги логістики у сфері електронної комерції.

"Amazon, маючи домінантну позицію на італійському ринку посередницьких послуг, використав її для запровадження своєї програми щодо надання логістичних послуг Fulfillment by Amazon (FBA) для продавців на Amazon.it", - відзначається у заяві.

Водночас поведінка Amazon зміцнює її домінантну позицію на ринку Італії. Також регулятор зобов’язав компанію відкоригувати всі невідповідності.

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Італія Amazon
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