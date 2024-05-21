Збірна Англії оголосила розширений склад на Євро-2024: зірка МЮ поза списком

Головний тренер англійської збірної Гарет Саутгейт визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до чемпіонату Європи 2024 року в Німеччині. Там команда зустрінеться зі Сербією, Данією і Словенією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter збірної .

Тренерський штаб "Трьох левів" викликав на тренувальний збір 33-х футболістів. До 8 червня Саутгейт повинен буде відрахувати сімох із них.

Головною сенсацією стала відсутність в списку нападника "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Він оформив лише 7 м'ячів у сезоні англійської Прем'єр-ліги та не забивав із березня. Зате до списку потрапив його юний одноклубник Коббі Мейну.

Шанс дебютувати в збірній Англії також отримали воротар "Бернлі" Джеймс Траффорд, оборонець "Ліверпуля" Джарелл Кванса та хавбек "Крістал Пелас" Адам Вортон. Перед Євро-2024 команда Саутгейта проведе спаринги проти Боснії (3 червня) та Ісландії (6 червня).

Попередній список збірної Англії на чемпіонат Європи-2024:

Воротарі: Хендерсон, Пікфорд, Ремсдейл, Траффорд

Захисники: Брентвейт, Данк, Гомес, Гуехі, Конса, Магвайр, Кванса, Шоу, Стоунз, Тріпп'єр, Вокер

Півзахисники: Александер-Арнольд, Галлахер, Джонс, Мейну, Райс, Вортон

Нападники: Беллінгем, Боуен, Езе, Фоден, Гордон, Гріліш, Кейн, Меддісон, Палмер, Сака, Тоні, Воткінс

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.