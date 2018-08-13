Італія в черговий раз відмовила судну з мігрантами в доступі до портів

Судно зафрахтоване організаціями SOS Méditerranée і "Лікарі без кордонів"

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні сьогодні, 13 серпня, пригрозив не пускати в порти країни судно Aquarius, на борту якого знаходиться понад 140 врятованих в морі біженців. Про це передає DW.

Як повідомляється, судно зафрахтоване організаціями SOS Méditerranée і "Лікарі без кордонів".

"Корабель може відправлятися, куди йому завгодно", - заявив Сальвини.

Він також закликав до боротьби із злочинними угрупованнями, які організовують доставку мігрантів в Європу.

Наголошується, що Мальта також відмовила судну у доступі до своїх портів.

У свою чергу SOS Méditerranée закликає "європейські країни відшукати рішення" в ситуації, що склалася.

Нагадаємо, раніше премьер-міністр Італії Джузеппе Конте заявляв, що виступає за створення європейських центрів, які обробляли б клопотання про притулок біженців у них на батьківщині.

Також раніше Джузеппе Конте запропонував направити 450 врятованих у італійських берегів біженців в інші країни ЄС.

Конте також закликав до подальших заходів по боротьбі з нелегальною імміграцією, в тому числі за правилами загального доступу до приватних човнів, що рятує мігрантів, посилення Фронтекса і переговорів з Організацією Об'єднаних Націй про центри прохачів притулку за межами Європи.