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Италия может национализировать нефтеперерабатывающий завод "Лукойла", - Reuters

Фото: "Лукойл" может потерять НПЗ в Италии (twitter.com/lukoilengl)
Автор: Антон Федорцив

Итальянское правительство рассматривает вариант с временной национализацией нефтеперерабатывающего завода ISAB, принадлежащего российскому "Лукойлу". На такой шаг пойдут в случае введения эмбарго на нефть из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Анонимный источник агентства утверждает, что министр промышленности Джанкарло Джорджетти предложит Кабинету министров рассмотреть возможность национализации ISAB. Завод после вторжения РФ в Украину почти весь объем сырой нефти покупал у "Лукойла".

"Поскольку у нас нет кредитов на международном уровне, то не можем покупать нефть где-либо еще", – рассказал заместитель гендиректора ISAB.

НПЗ формально принадлежит швейцарской компании Litasco. Она, однако, контролируется "Лукойлом". Из-за этой связи ISAB не имеет возможности брать кредиты на Западе.

Расположенный на Сицилиизавод перерабатывает около четверти необходимой Италии нефти. Потенциальное закрытие ISAB, на котором работает ориентировочно 1000 человек, значительно ухудшит экономическое положение региона.

На заводе стабильно выплачивают зарплаты. Однако, по данным профсоюза, запрет на импорт российской нефти приведет к проблемам. По мнению правительства, национализация НПЗ позволит спасти рабочие места.

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ЛУКОЙЛ-УкраинаИталияСанкции против России