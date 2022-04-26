RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Італія може націоналізувати нафтопереробний завод "Лукойла", - Reuters

Фото: "Лукойл" може втратити НПЗ в Італії (twitter.com/lukoilengl)
Автор: Антон Федорців

Італійський уряд розглядає варіант із тимчасовою націоналізацією нафтопереробного заводу ISAB, що належить російському "Лукойлу". На такий крок підуть у випадку запровадження ембарго на нафту з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Анонімне джерело агентства стверджує, що міністр промисловості Джанкарло Джорджетті запропонує Кабінету міністрів розглянути можливість націоналізації ISAB. Завод після вторгнення РФ до України майже весь об'єм сирої нафти купував у "Лукойла".

"Оскільки ми не маємо кредитів на міжнародному рівні, то не можемо купувати нафту деінде", – розповів заступник гендиректора ISAB.

НПЗ формально належить швейцарській компанії Litasco. Та, однак, контролюється "Лукойлом". Через цей зв'язок ISAB не має змоги брати кредити на Заході.

Розташований на Сицилії завод переробляє майже чверть необхідної Італії нафти. Потенційне закриття ISAB, на якому працюють орієнтовно 1000 людей, значно погіршить економічне становище регіону.

Наразі на заводі стабільно виплачують зарплати. Проте, за даними профспілки, заборона на імпорт російської нафти призведе до проблем. На думку уряду, націоналізація НПЗ дозволить врятувати робочі місця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛУКОЙЛ-УкраинаІталіяСанкції проти Росії