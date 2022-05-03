Италия намерена полностью отказаться от российского газа до 2024 года

Италия планирует полностью избавиться от импорта газа из России до второй половины 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам экологического переходного периода Италии Роберто Чинголани в интервью газете La Repubblica .

"Мы должны стать автономными до второй половины 2024 года, чтобы наша страна могла обойтись без импорта российского газа", - заявил итальянский чиновник.

Также он прокомментировал предложенный Россией механизм оплаты в рублях за газ. Чинголани считает, что Еврокомиссия должна принять "четкое и недвусмысленное" политическое решение по этому вопросу, чтобы избежать перекладывания ответственности на отдельные правительства и нефтегазовые компании.