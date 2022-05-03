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Італія має намір повністю відмовитися від російського газу до 2024 року

Фото: Італія назвала терміни відмови від імпорту газу з Росії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Італія планує повністю припинити імпорт газу з Росії до другої половини 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра з питань екологічного перехідного періоду Італії Роберто Чинголані в інтерв'ю газеті La Repubblica.

"Ми маємо стати автономними до другої половини 2024 року, щоб наша країна могла обійтися без імпорту російського газу", - заявив італійський чиновник.

Також він прокоментував запропонований Росією механізм оплати за газ в рублях. Чинголані вважає, що Єврокомісія має ухвалити "чітке та недвозначне" політичне рішення з цього питання, щоб уникнути перекладання відповідальності на окремі уряди та нафтогазові компанії.

Нагадаємо, що Італія - один із найбільших імпортерів російських енергоресурсів з моменту початку війни Росії проти України.

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Російська ФедераціяІталіяІмпорт газу