Італія має намір повністю відмовитися від російського газу до 2024 року

Італія планує повністю припинити імпорт газу з Росії до другої половини 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра з питань екологічного перехідного періоду Італії Роберто Чинголані в інтерв'ю газеті La Repubblica .

"Ми маємо стати автономними до другої половини 2024 року, щоб наша країна могла обійтися без імпорту російського газу", - заявив італійський чиновник.

Також він прокоментував запропонований Росією механізм оплати за газ в рублях. Чинголані вважає, що Єврокомісія має ухвалити "чітке та недвозначне" політичне рішення з цього питання, щоб уникнути перекладання відповідальності на окремі уряди та нафтогазові компанії.