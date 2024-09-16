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Італія надішле Україні другу батарею ППО Samp-T для захисту населення

Фото: глава МЗС Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Італія продовжує надавати беззастережну допомогу Україні у військовій, цивільній та фінансовій сферах. Найближчим часом Італія відправить Києву другу батарею протиповітряної оборони Samp-T для захисту мирних жителів.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Італії.

"Ми надали Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову, зараз ми збираємося відправити другу батарею Samp T для захисту українського населення», - заявив він. 

Таяні зазначив, що Україна не запитувала більше, ніж Італія вже надає, попри відсутність у Києва такої зброї, як у Великої Британії та США.

Міністр висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати "значущу мирну конференцію" щодо України.

Допомога Україні від Італії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Італія стала одним із ключових партнерів Києва, надаючи всебічну підтримку.

Зокрема, Італія надала Україні значну кількість озброєнь і військової техніки, включно з протитанковими ракетними комплексами, зенітними установками, бронеавтомобілями та боєприпасами. Це істотно зміцнило обороноздатність української армії.

Крім цього Рим бере активну участь у наданні гуманітарної допомоги українському народу. Італія надає продовольство, медикаменти, ковдри та інші необхідні товари для цивільного населення, яке постраждало від війни.

За словами прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, у 2025 році Рим збільшить військову допомогу Україні до 1,7 млрд євро.

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