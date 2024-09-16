Італія надішле Україні другу батарею ППО Samp-T для захисту населення

"Ми надали Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову, зараз ми збираємося відправити другу батарею Samp T для захисту українського населення», - заявив він.

Таяні зазначив, що Україна не запитувала більше, ніж Італія вже надає, попри відсутність у Києва такої зброї, як у Великої Британії та США.

Міністр висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати "значущу мирну конференцію" щодо України.