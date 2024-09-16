Италия отправит Украине вторую батарею ПВО Samp-T для защиты населения

"Мы оказали Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения", - заявил он.

Таяни отметил, что Украина не запрашивала больше, чем Италия уже предоставляет, несмотря на отсутствие у Киева такого оружия, как у Великобритании и США.

Министр выразил надежду, что до конца года удастся организовать "значимую мирную конференцию" по Украине.