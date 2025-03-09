Італія може збільшити свою армію на 40 тисяч резервістів, - ЗМІ

Італія розглядає можливість поповнити свої збройні сили резервістами. Планується залучити близько 40 000 осіб для використання у надзвичайних ситуаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa та інші видання.

Як пишуть ЗМІ, Міноборони Італії працює над питанням збільшення чисельності своєї армії. Зокрема, у цьому процесі також беруть участь начальники родів військ, які неодноразово висловлювали скарги через нестачу кадрів.

Наразі в італійських збройних силах служить близько 160 000 військових, зокрема в армії, флоті та військово-повітряних силах, а також понад 100 000 карабінерів. Два дні тому начальник штабу ВМС Енріко Кредендіно в інтерв'ю заявив, що у його збройних силах не вистачає 9 000 військовослужбовців.

Крім того, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто теж прокоментував інформацію щодо збільшення чисельності армії. За його словами, чисельність військ встановлена законом, однак назарі чинна модель "неадекватна і повинна бути змінена".

"Чисельність збройних сил встановлена законом. Я не маю жодних проблем з тим, щоб сказати, як я вже говорив кілька разів, що ця модель зараз неадекватна і повинна бути змінена. Це буде зроблено в парламенті. Але, на мою думку, в рамках положення, яке є набагато ширшим, ніж просте збільшення чисельності особового складу, і яке вирішує всі питання, пов'язані з обороною і безпекою країни", - сказав він.

Водночас міністр застеріг від спекуляцій щодо можливих сценаріїв розвитку подій. Він пояснив, що "пройде ще кілька годин, і настане черга сидячого протесту або заклику до маршу, щоб сказати "ні" 40 тисячам, яких Крозетто розшукав, набрав і відправляє на фронт воювати з росіянами".

"Я не думаю, що це правильний спосіб вирішувати такі серйозні питання", - резюмував Крозетто.