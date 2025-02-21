"Європа входить у нову еру". Макрон закликав збільшити військові зусилля
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Європа входить у нову еру. Він закликав збільшити військові зусилля у відповідь на війну між Росією та Україною.
Про це Макрон заявив під час спілкування з інтернет-користувачами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Під час прямого ефіру на YouTube Макрон заявив, що європейці повинні збільшити військові зусилля у відповідь на конфлікт між Україною та Росією.
"Ми, європейці, повинні збільшити наші військові зусилля", - сказав президент Франції.
Макрон також вважає, що Європа "входить у нову еру". За його словами, є ризик, оскільки США, ймовірно, прагнуть дійти згоди з росіянами щодо війни в Україні.
У Макрона також запитали про європейську співпрацю в оборонних питаннях, на що він сказав, що створити об’єднану армію буде дуже важко, але він хоче "зміцнити європейський стовп безпеки та оборони" та спільний потенціал Європи.
Президент Франції додав, що хотів би створити найближчими тижнями масштабне спільне європейське фінансування, щоб закуповувати та виробляти більше у сфері оборони. При цьому Макрон попередив, що якщо закупівлі здійснюватимуться в США, то "ми не збільшимо свою автономію".
Протистояння США та Європи
Минулого тижня на Мюнхенській конференції з безпеки спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо війни в Україні. Це викрило обурення серед країн ЄС.
Президент Франції Еммануель Макрон збирав "екстрений саміт" після Мюнхенської конференції. Відомо, що наступного тижня Макрон поїде до США. Також Вашингтоні відвідає прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.
До конференції у Мюнхені президент США Дональд Трамп критикував Європу за недостатнє фінансування оборонної сфери.
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