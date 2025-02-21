"Європа входить у нову еру". Макрон закликав збільшити військові зусилля

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Європа входить у нову еру. Він закликав збільшити військові зусилля у відповідь на війну між Росією та Україною.

Про це Макрон заявив під час спілкування з інтернет-користувачами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Під час прямого ефіру на YouTube Макрон заявив, що європейці повинні збільшити військові зусилля у відповідь на конфлікт між Україною та Росією.

"Ми, європейці, повинні збільшити наші військові зусилля", - сказав президент Франції.

Макрон також вважає, що Європа "входить у нову еру". За його словами, є ризик, оскільки США, ймовірно, прагнуть дійти згоди з росіянами щодо війни в Україні.

У Макрона також запитали про європейську співпрацю в оборонних питаннях, на що він сказав, що створити об’єднану армію буде дуже важко, але він хоче "зміцнити європейський стовп безпеки та оборони" та спільний потенціал Європи.

Президент Франції додав, що хотів би створити найближчими тижнями масштабне спільне європейське фінансування, щоб закуповувати та виробляти більше у сфері оборони. При цьому Макрон попередив, що якщо закупівлі здійснюватимуться в США, то "ми не збільшимо свою автономію".