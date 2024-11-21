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Італія інвестує у відновлення української електромережі 200 мільйонів євро

Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Італія вирішила виділити 200 мільйонів євро на заходи з відбудови української електромережі, яка постраждала внаслідок обстрілів з боку російських загарбників.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні в ході виступу на пленарному засіданні Італійсько-українського бізнес-форуму.

За словами італійського чиновника, Рим вирішив інвестувати 200 млн євро для допомоги Україні "у відбудові електромережі, яка була зруйнована російськими атаками".

Таяні наголосив, що італійська сторона "не може дозволити, щоб "генерал Зима" став союзником Росії"

Глава МЗС Італії додав, що країна організовує конференцію з відбудови України. Захід має відбутися у Римі у 2025 році.

Зазначимо, на Італійсько-українському бізнес-форумі також взяв участь серед доповідачів перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, міністр підприємництва та виробництва Італії Адольфо Урсо, президент Італійського торгового агентства (ITA) Маттео Зоппас та в.о. Міністерство оборони Луїза Ріккарді.

Планувалося, що наприкінці сесії буде підписано декілька Меморандумів про взаєморозуміння.

"Форум, у якому візьме участь багато гостей, зокрема представники ділового світу, провідних фінансових інституцій та торгових асоціацій, є підготовчим заходом до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі 10 та 11 липня 2025 року", - передали в МЗС Італії.

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