Італія ініціює всесвітнє перемир'я: глава МЗС назвав дати

Фото: Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Італія прагнутиме досягти всесвітнього перемир'я на час проведення зимових Олімпійських ігор-2026, які проходитимуть з 6 по 22 лютого наступного року.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Ansa.

"Ми повинні бути чемпіонами миру", – сказав Таяні в кулуарах 12-ї конференції Італія-Латинська Америка у Римі.

Він також підкреслив, що Італія підтримує план США щодо Гази і, ніколи не варто втрачати надії на мир.

"Рим та Італія дедалі більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання. З огляду на Олімпійські ігри в Мілані, ми представляємо Організації Об'єднаних Націй пропозицію щодо олімпійського перемир'я для всіх воєн, включаючи Україну та Близький Схід", - додав міністр закордонних справ Італії.

Що відомо про Олімпійські ігри у Мілані

Зимові Олімпійські ігри в 2026 році пройдуть в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Це будуть четверті Олімпійські ігри, що проводяться в Італії, і перші в Мілані.

Окрім того, це будуть перші Олімпійські ігри за участю двох міст-господарів, а також перші зимові Олімпійські ігри після ігор у Сараєво 1984 року, на яких церемонії відкриття та закриття відбуватимуться у різних місцях.

Вперше на цих Олімпійських іграх пройдуть змагання зі скі-альпінізму. Цікаво, що для зимових Олімпійських ігор 2026 року МОК дозволив збільшити відстань між місцями проведення, щоб змагання з гірськолижного спорту можна було проводити в гірській місцевості, а закриті види спорту, такі як хокей і фігурне катання, - у великому місті на відстані більше 160 кілометрів.

