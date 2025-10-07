Италия инициирует всемирное перемирие: глава МИД назвал даты

"Мы должны быть чемпионами мира", - сказал Таяни в кулуарах 12-й конференции Италия-Латинская Америка в Риме.

Он также подчеркнул, что Италия поддерживает план США по Газе и, никогда не стоит терять надежды на мир.

"Рим и Италия все больше становятся перекрестком мира, развития и роста. Учитывая Олимпийские игры в Милане, мы представляем Организации Объединенных Наций предложение по олимпийскому перемирию для всех войн, включая Украину и Ближний Восток", - добавил министр иностранных дел Италии.