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Італія підтримала створення спецтрибуналу для керівництва Росії

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Італія, Вівторок 14 лютого 2023 01:31
Італія підтримала створення спецтрибуналу для керівництва Росії Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Італія підтримає створення спеціального трибуналу для керівництва Росії з воєнних злочинів, скоєних в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa, про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

Він зазначив, що Італія ніколи не надсилала Україні зброю для ударів по території Росії, проте якщо керівництво країни порушує норми міжнародного права, то у всіх країн має бути єдина позиція.

"Вбивати беззбройне населення – це воєнний злочин, і ми подивимося, як у це втрутитися: якщо буде спеціальний трибунал, ми не будемо проти", – заявив Таяні.

Нагадаємо, раніше у президента Володимира Зеленського розповіли про три моделі створення спеціального трибуналу для Росії за вторгнення в Україну.

Також ми писали, що, за словами заступника державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд, спецтрибунал для Росії може бути створений вже до літа 2023 року.

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