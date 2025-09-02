UA

Італія хоче засекретити маршрути польотів чиновників після інциденту з фон дер Ляєн, - ЗМІ

Фото: Джорджа Мелоні, прем'єр Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Італія розглядає можливість приховувати маршрути польотів своїх чиновників після того, як Росія глушила сигнал літака, на якому летіла голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Джерела видання в Міноборони Італії стверджують, що в Римі розглядають варіанти засекречування державних рейсів, обмеження публікації даних на сайті канцелярії прем'єр-міністра і блокування відображення маршрутів на спеціалізованих сервісах відстеження.

За їхніми словами, ідею вперше запропонував міністр оборони Італії Гвідо Крозетто кілька місяців тому, коли втручання в навігацію стали відбуватися все частіше поблизу російського повітряного простору.

The Guardian звернуло увагу, що в лютому літак італійського прем'єра було прибрано з Flightradar - популярного сервісу відстеження авіарейсів, хоча залишається видимим на інших платформах. Наразі офіційні особи розглядають можливість повного приховування всіх рейсів прем'єр-міністра і міністрів з подібних сайтів.

Також після інциденту в Болгарії з головою Єврокомісії в ЄС почали обговорювати заходи з підвищення безпеки перельотів лідерів, оскільки випадки глушіння GPS і "спуфінгу" - втручання в радіонавігацію, яке спотворює дані, - почастішали від початку повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року.

Інцидент із літаків глави ЄК

Нагадаємо, вчора, 1 вересня, літак глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн екстрено приземлився в Болгарії.

Причиною стало російське втручання, яке призвело до порушення роботи GPS на літаку. Пілот був змушений приземлитися, використовуючи паперові карти.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков уже запевнив, що Росія нібито не причетна до інциденту.

