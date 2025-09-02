Італія хоче засекретити маршрути польотів чиновників після інциденту з фон дер Ляєн, - ЗМІ

Джерела видання в Міноборони Італії стверджують, що в Римі розглядають варіанти засекречування державних рейсів, обмеження публікації даних на сайті канцелярії прем'єр-міністра і блокування відображення маршрутів на спеціалізованих сервісах відстеження.

За їхніми словами, ідею вперше запропонував міністр оборони Італії Гвідо Крозетто кілька місяців тому, коли втручання в навігацію стали відбуватися все частіше поблизу російського повітряного простору.

The Guardian звернуло увагу, що в лютому літак італійського прем'єра було прибрано з Flightradar - популярного сервісу відстеження авіарейсів, хоча залишається видимим на інших платформах. Наразі офіційні особи розглядають можливість повного приховування всіх рейсів прем'єр-міністра і міністрів з подібних сайтів.

Також після інциденту в Болгарії з головою Єврокомісії в ЄС почали обговорювати заходи з підвищення безпеки перельотів лідерів, оскільки випадки глушіння GPS і "спуфінгу" - втручання в радіонавігацію, яке спотворює дані, - почастішали від початку повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року.