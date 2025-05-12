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Італія хоче стати лідером у відбудові України: Таяні про плани на липень

Понеділок 12 травня 2025 23:01
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Італія хоче стати лідером у відбудові України: Таяні про плани на липень Фото: Олексій Кулеба та Антоніо Таяні (x.com/Antonio_Tajani)
Автор: Тетяна Степанова

Італія прагне відіграти провідну роль в економічній відбудові виробничої структури України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні написав у соцмережі Х.

"У Вероні я зустрівся з віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою. Підтвердити рішучу підтримку України та зобов'язання уряду співпрацювати з нашими партнерами для досягнення справедливого та міцного миру", - написав Таяні.

Він зазначив, що Італія та Україна співпрацюють, щоб якнайкраще підготуватися до Конференції з відновлення України, яка відбудеться у в Римі в липні.

"З Венето, одного з двигунів зростання Італії, з присутністю численних підприємств, ми прагнемо відігравати провідну роль в економічній відбудові виробничої структури України", - зазначив італійський міністр.

Конференції з відновлення України

Нагадаємо, у жовтні минулого року прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні оголосила про проведення Конференції з відновлення України. Вона відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року.

Раніше Світовий банк оцінив потреби України у відновленні після російського вторгнення у 411 млрд доларів. Це вище порівняно з попередньою оцінкою 349 млрд доларів, представленою у вересні 2022 року. Також варто зауважити, що через російське вторгнення ця сума постійно змінюється.

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