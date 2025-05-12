Италия хочет стать лидером в восстановлении Украины: Таяни о планах на июль

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни написал в соцсети Х .

"В Вероне я встретился с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Алексеем Кулебой. Подтвердить решительную поддержку Украины и обязательства правительства сотрудничать с нашими партнерами для достижения справедливого и прочного мира", - написал Таяни.

Он отметил, что Италия и Украина сотрудничают, чтобы лучше подготовиться к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в в Риме в июле.

"С Венето, одного из двигателей роста Италии, с присутствием многочисленных предприятий, мы стремимся играть ведущую роль в экономическом восстановлении производственной структуры Украины", - отметил итальянский министр.