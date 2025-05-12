Италия хочет стать лидером в восстановлении Украины: Таяни о планах на июль
Италия стремится сыграть ведущую роль в экономическом восстановлении производственной структуры Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни написал в соцсети Х.
"В Вероне я встретился с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Алексеем Кулебой. Подтвердить решительную поддержку Украины и обязательства правительства сотрудничать с нашими партнерами для достижения справедливого и прочного мира", - написал Таяни.
Он отметил, что Италия и Украина сотрудничают, чтобы лучше подготовиться к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в в Риме в июле.
"С Венето, одного из двигателей роста Италии, с присутствием многочисленных предприятий, мы стремимся играть ведущую роль в экономическом восстановлении производственной структуры Украины", - отметил итальянский министр.
Конференции по восстановлению Украины
Напомним, в октябре прошлого года премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о проведении Конференции по восстановлению Украины. Она состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.
Ранее Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении после российского вторжения в 411 млрд долларов. Это выше по сравнению с предыдущей оценкой 349 млрд долларов, представленной в сентябре 2022 года. Также стоит заметить, что из-за российского вторжения эта сумма постоянно меняется.
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