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Італія готує законопроект про визнання Голодомору геноцидом, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова Сенату Італії Іняціо Ла Русса (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Тетяна Степанова

Сенат Італії готує законопроект про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Провів зустрічі з керівництвом італійського парламенту. Маємо беззаперечну підтримку обох палат", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр обговорив з головою Сенату Іняціо Ла Русса визнання Голодомору геноцидом українського народу.

"Відповідний законопроєкт вже готується. Наші італійські партнери свідомі того, що Голодомор - один із найстрашніших злочинів, який не має повторитися", - наголосив Шмигаль.

Окрім того, прем'єр-міністр проговорив з головою Палати депутатів Італії Лоренцо Фонтаною питання економічного й швидкого відновлення України.

"Отримав запевнення в підтримці палатою вступу України в ЄС, Формули миру Президента України та визнання Голодомору геноцидом. Вдячний парламенту Італії за ухвалення рішень, спрямованих на підтримку України в боротьбі за свободу й демократію", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, у середу, 26 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Риму, де взяв участь у конференції з відновлення України.

Також раніше ми писали, що парламент Італії має намір визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Планується розглянути відповідний проект резолюції.

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ІталіяГолодоморДенис Шмигаль