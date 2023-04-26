Італія готує законопроект про визнання Голодомору геноцидом, - Шмигаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Провів зустрічі з керівництвом італійського парламенту. Маємо беззаперечну підтримку обох палат", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр обговорив з головою Сенату Іняціо Ла Русса визнання Голодомору геноцидом українського народу.

"Відповідний законопроєкт вже готується. Наші італійські партнери свідомі того, що Голодомор - один із найстрашніших злочинів, який не має повторитися", - наголосив Шмигаль.

Окрім того, прем'єр-міністр проговорив з головою Палати депутатів Італії Лоренцо Фонтаною питання економічного й швидкого відновлення України.

"Отримав запевнення в підтримці палатою вступу України в ЄС, Формули миру Президента України та визнання Голодомору геноцидом. Вдячний парламенту Італії за ухвалення рішень, спрямованих на підтримку України в боротьбі за свободу й демократію", - додав Шмигаль.