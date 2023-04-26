Италия готовит законопроект о признании Голодомора геноцидом, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Провел встречи с руководством итальянского парламента. Есть безоговорочная поддержка обеих палат", - сообщил Шмыгаль.

Премьер обсудил с главой Сената Иняцио Ла Русса признание Голодомора геноцидом украинского народа.

"Соответствующий законопроект уже готовится. Наши итальянские партнеры осознают, что Голодомор - одно из самых страшных преступлений, которое не должно повториться", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр проговорил с главой Палаты депутатов Италии Лоренцо Фонтаной вопрос экономического и быстрого восстановления Украины.

"Получил заверения в поддержке палатой вступления Украины в ЕС, Формулы мира Президента Украины и признания Голодомора геноцидом. Благодарен парламенту Италии за принятие решений, направленных на поддержку Украины в борьбе за свободу и демократию", - добавил Шмыгаль.