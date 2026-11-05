Італія готує пакет допомоги Україні з ракетами для ППО, - Reuters

Італія готує 13-ий пакет

Італія завершує новий пакет військової допомоги Україні, перший цього року. Міністр оборони Гвідо Крозетто представить його парламентському комітету з питань розвідки та безпеки COPASIR наступного тижня. Про це виданню повідомили 5 листопада два джерела, знайомі з цим питанням.

Очікується, що 13-й транш військової допомоги Італії з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році буде схвалено після того, як Крозетто 10 листопада представить його законодавцям.

Що у пакеті

Хоча вміст залишиться засекреченим, джерела заявили, що пакет може містити ракети-перехоплювачі Aster для франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Київ неодноразово звертався з проханням про збільшення потужностей ППО для протидії російському повітряному терору Росії.

Цей крок відбувся майже через рік після того, як Італія схвалила попередній пакет військової допомоги Україні.

Уряд уповноважений доставити пакет відповідно до постанови, затвердженої наприкінці минулого року, яка дозволяє поставки зброї до України до 31 грудня.

Хто допомагає

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступає за допомогу Україні, але її правляча коаліція стає дедалі більш розколотою з цього питання, пише видання.

Так, віце-прем'єр-міністр Маттео Сальвіні та його партія "Ліга" заявили, що вони виступатимуть проти подальших поставок зброї до Києва.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні та Крозетто, навпаки, захищали військову допомогу як частину зобов'язань Італії перед Європейським Союзом та НАТО.

Невідомо, чи Мелоні звертатиметься до парламенту за схваленням продовження військової допомоги до 2027 року.