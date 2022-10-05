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Італія готує п’ятий пакет військової допомоги для України

Фото: Італія готує п’ятий пакет військової допомоги для України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Міноборони Італії готує п’ятий пакет військової допомоги Україні, який включає техніку та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання "Formiche".

"Під час слухань було вичерпним чином обговорено зміст п’ятої міжвідомчої постанови, яка дозволить передачу військової техніки, матеріалів та обладнання державним органам України", - повідомив сенатор Адольфо Урсо.

Також на засіданні був присутнім сам міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні. Пізніше заступник глави міноборони Італії Джорджо Муле проінформував, що всі учасники засідання виступили за параметри нового декрету одноголосно.

Нагадаємо, що раніше Італія вже надавала Україні нову зброю. Країна вже поставила Україні протитанкову зброю, системи ППО надмалої дальності, міномети, артилерійські боєприпаси, системи зв'язку, засоби індивідуального захисту та набори предметів першої необхідності.

В липні повідомлялось, що в італійському Неаполі поліція не пропустила і загорнула назад на військову базу Персано-ді-Салерно три тягача з САУ Panzerhaubitze 2000.

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