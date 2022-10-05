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Италия готовит пятый пакет военной помощи для Украины

Фото: Италия готовит пятый пакет военной помощи для Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Минобороны Италии готовит пятый пакет военной помощи Украине, включающий технику и оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание "Formiche".

"В ходе слушаний было исчерпывающим образом обсуждено содержание пятого межведомственного постановления, которое позволит передачу военной техники, материалов и оборудования государственным органам Украины", - сообщил сенатор Адольфо Урсо.

Также на заседании присутствовал сам министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини. Позже заместитель главы минобороны Италии Джорджо Мулле проинформировал, что все участники заседания выступили за параметры нового декрета единогласно.

Напомним, что ранее Италия уже предоставляла Украине новое оружие . Страна уже поставила Украине противотанковое оружие, системы ПВО сверхмалой дальности, минометы, артиллерийские боеприпасы, системы связи, средства индивидуальной защиты и наборы предметов первой необходимости.

В июле сообщалось, что в итальянском Неаполе полиция не пропустила и завернула обратно на военную базу Персано-ди-Салерно три тягача из САУ Panzerhaubitze 2000 года.

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