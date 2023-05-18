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Італія допоможе тренувати українських військових

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Україна, Четвер 18 травня 2023 21:58
Італія допоможе тренувати українських військових Фото: Італія допоможе тренувати українських військових (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські новобранці зможуть пройти підготовку у школах і на військових об'єктах в Італії. Країна також буде учасником навчальних програм ЄС для України в Брюсселі, Польщі та Німеччині.

Проце пише РБК-Україна з посиланням на Ansa.

За словами міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, його країна шукає можливості участі в європейській ініціативі з підготовки українських солдатів "з направленням штабного персоналу в командування в Брюсселі, Польщі та Німеччині, а також може запропонувати спеціалізовані навчальні модулі, які будуть проводитися, однак, в школах і на військових об'єктах на нашій національній території".

"Національний внесок в ініціативи, що реалізуються Європейським Союзом, передбачає, починаючи з 2023 року, участь у новій місії військової допомоги Україні, спрямованій на підтримку українських збройних сил шляхом проведення навчально-тренувальних заходів і зростання їх потенціалу, операцій, що проводяться розподіленим чином на території різних країн-членів Союзу", - заявив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках. Бажаним винищувачем для ЗСУ є F16.

Також у 2023 році збройні сили Королівства Норвегія планують провести тренування для 3200 українських військових - як у себе в країні, так і за кордоном.

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