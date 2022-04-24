Италия готовит для Украины военную помощь с новейшей техникой, - СМИ

Как отмечает издание, пакет военной помощи включает:

Sidam25, установленные на гусеничные машины M113;

гаубицы;

самоходные орудия M109;

PzH2000 - самая современная самоходная гусеничная машина в мире;

пулеметы;

противотанковые ракеты;

боеприпасы.

Официальных решений пока нет, однако Италия имеет целью собрать для Украины более тяжелое вооружение, чем то, которое поставлялось ранее.

Уже со следующей недели военные техники будут проводить экспертизу итальянского вооружения и выбирать, что именно стоит отправить в Украину. Их оценка будет направлена в Минобороны.

Ожидается, что техники осмотрят самоходные пушки М109, чтобы убедиться в том, что они пригодны к использованию.

В список также могут войти и некоторые боевые бронированные машины Centauro с восьмиколесным приводом и пушкой, способной бороться с танками. Однако, проблема их поставки заключается в том, что в Украине нет необходимых боеприпасов для их использования. Также необходимо и длительное обучение.

Техники должны будут передать Минобороны оценку пригодности шестиколесных бронированных автомобилей Puma. В Италии насчитывается более 300 единиц транспорта. Они оказались уязвимыми для мин, однако все еще могут быть надежными для обеспечения защиты украинских бойцов в городах.