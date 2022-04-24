Італія готує для України військову допомогу з новітньою технікою, - ЗМІ

Уряд прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі готує новий, потужний пакет військової допомоги для України. Очікується, що його допрацюють вже найближчими днями.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Open.
Як відзначає видання, пакет військової допомоги містить:
Офіційних рішень поки немає, однак Італія має на меті зібрати для України набагато важче озброєння, ніж те, яке поставлялося раніше.
Вже з наступного тижня військові техніки проводитимуть експертизу щодо італійського озброєння та обирати, що саме й справді варто відправити в Україну. Їх оцінка буде направлена до Міноборони.
Очікується, що техніки оглянуть самохідні гармати М109, аби переконатися у тому, що вони придатні до використання.
До списку також можуть увійти й деякі бойові броньовані машини Centauro з восьмиколісним приводом та гарматою, здатною боротися з танками. Однак, проблема їх поставки полягає в тому, що в Україні немає необхідних боєприпасів для їх використання. Також необхідне й тривале навчання.
Техніки повинні будуть передати Міноборони оцінку придатності шестиколісних броньованих автомобілів Puma. В Італії нараховується більше 300 одиниць транспорту. Вони виявилися вразливими для мін, однак все ще можуть бути надійними для забезпечення захисту українських бійців в містах.
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