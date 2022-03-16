ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Италия готова полностью заместить российский газ за три года

Новина українською →
Рим, Среда 16 марта 2022 17:14
Италия готова полностью заместить российский газ за три года Фото: Италия готова полностью отказаться о российского газа (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Италии потребуется не менее трех лет, чтобы полностью заменить импорт газа из России другими источниками энергии. Министр экологического перехода Роберто Чинголани заявил, что сможет отказаться от значительного объема в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рим ежегодно импортирует около 30 млрд кубометров газа из России, что составляет около 40% от общего объема импорта газа, и стремится диверсифицировать свои поставки.

Но Чинголани сказал, что 20 млрд кубометров в год могут быть заменены в "ближайшей и среднесрочной перспективе" рядом мер, включая увеличение импорта газа из Алжира на 9 млрд кубометров и увеличение производства электроэнергии на угле и нефти для замены 3-4 млрд кубометров газа.

Другие меры включали увеличение импорта электроэнергии из Северной Европы, а также увеличение использования примерно на 6 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ).

После того, как Россия вторглась в Украину, Италия активизировала усилия по обеспечению альтернативных источников газа, при этом Катар, богатый СПГ, находится в центре внимания.

Сложный процесс выдачи разрешений в Италии практически остановил строительство объектов СПГ за пределами трех действующих в настоящее время заводов, на долю которых в настоящее время приходится около 20% ежедневного импорта.

Чинголани сказал, что плавучие терминалы СПГ могут быть установлены через 12-18 месяцев после получения разрешений на поставку 16-24 млрд кубометров газа. На два уже разрешенных береговых терминала общей мощностью 20 млрд кубометров потребуется 3-4 года.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Российская Федерация
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами