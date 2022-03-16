Италия готова полностью заместить российский газ за три года
Италии потребуется не менее трех лет, чтобы полностью заменить импорт газа из России другими источниками энергии. Министр экологического перехода Роберто Чинголани заявил, что сможет отказаться от значительного объема в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Рим ежегодно импортирует около 30 млрд кубометров газа из России, что составляет около 40% от общего объема импорта газа, и стремится диверсифицировать свои поставки.
Но Чинголани сказал, что 20 млрд кубометров в год могут быть заменены в "ближайшей и среднесрочной перспективе" рядом мер, включая увеличение импорта газа из Алжира на 9 млрд кубометров и увеличение производства электроэнергии на угле и нефти для замены 3-4 млрд кубометров газа.
Другие меры включали увеличение импорта электроэнергии из Северной Европы, а также увеличение использования примерно на 6 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ).
После того, как Россия вторглась в Украину, Италия активизировала усилия по обеспечению альтернативных источников газа, при этом Катар, богатый СПГ, находится в центре внимания.
Сложный процесс выдачи разрешений в Италии практически остановил строительство объектов СПГ за пределами трех действующих в настоящее время заводов, на долю которых в настоящее время приходится около 20% ежедневного импорта.
Чинголани сказал, что плавучие терминалы СПГ могут быть установлены через 12-18 месяцев после получения разрешений на поставку 16-24 млрд кубометров газа. На два уже разрешенных береговых терминала общей мощностью 20 млрд кубометров потребуется 3-4 года.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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