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Італія готова повністю замістити російський газ за три роки

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Рим, Середа 16 березня 2022 17:14
Італія готова повністю замістити російський газ за три роки Фото: Італія готова повністю відмовитися від російського газу (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Італії потрібно не менше трьох років, щоб повністю замінити імпорт газу з Росії іншими джерелами енергії. Міністр екологічного переходу Роберто Чинголані заявив, що зможе відмовитися від значного обсягу найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рим щорічно імпортує близько 30 млрд кубометрів газу з Росії, що становить близько 40% від загального обсягу імпорту газу, і прагне диверсифікувати свої поставки.

Але Чинголані сказав, що 20 млрд кубометрів на рік можуть бути замінені в "найближчій і середньостроковій перспективі" низкою заходів, включаючи збільшення імпорту газу з Алжиру на 9 млрд кубометрів і збільшення виробництва електроенергії на вугіллі і нафти для заміни 3-4 млрд кубометрів газу.

Інші заходи включали збільшення імпорту електроенергії з Північної Європи, а також збільшення використання приблизно на 6 млрд кубометрів зрідженого природного газу (СПГ).

Після того, як Росія вторглася в Україну, Італія активізувала зусилля щодо забезпечення альтернативних джерел газу, при цьому Катар, багатий СПГ, знаходиться в центрі уваги.

Складний процес видачі дозволів в Італії практично зупинив будівництво об'єктів СПГ за межами трьох діючих в даний час заводів, на частку яких в даний час припадає близько 20% щоденного імпорту.

Чинголані сказав, що плавучі термінали СПГ можуть бути встановлені через 12-18 місяців після отримання дозволів на поставку 16-24 млрд кубометрів газу. На два вже дозволених берегових термінали загальною потужністю 20 млрд кубометрів буде потрібно 3-4 роки.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Італія Російська Федерація
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