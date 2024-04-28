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Італія готова підтримати санкції проти російського СПГ

Фото: Італія може підтримати санкції проти російського СПГ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Рим не має причин виступати проти санкцій ЄС проти російського СПГ, адже Італія може обійтися без російського газу.

Про це розповів міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

 

Санкції проти російського СПГ

Нагадаємо. днями західні ЗМІ повідомляли, що Росія готується до чотирирічної стагнації у сфері СПГ через санкції.

Минулого року санкції проти російського проекту "Арктик СПГ-2" вже запровадили США.

Днями Берлін запропонував запровадити заборону на імпорт російського СПГ до Євросоюзу.

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