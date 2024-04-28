Італія готова підтримати санкції проти російського СПГ

Рим не має причин виступати проти санкцій ЄС проти російського СПГ, адже Італія може обійтися без російського газу.
Про це розповів міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Нагадаємо. днями західні ЗМІ повідомляли, що Росія готується до чотирирічної стагнації у сфері СПГ через санкції.
Минулого року санкції проти російського проекту "Арктик СПГ-2" вже запровадили США.
Днями Берлін запропонував запровадити заборону на імпорт російського СПГ до Євросоюзу.
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