Италия готова поддержать санкции против российского СПГ

У Рима нет причин выступать против санкций ЕС против российского СПГ, ведь Италия может обойтись без российского газа.
Об этом рассказал министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Напомним. На днях западные СМИ сообщали, что Россия готовится к четырехлетней стагнации в сфере СПГ из-за санкций.
В прошлом году санкции против российского проекта "Арктик СПГ-2" уже ввели США.
На днях Берлин предложил ввести запрет на импорт российского СПГ в Евросоюз.
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