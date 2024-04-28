RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Италия готова поддержать санкции против российского СПГ

Фото: Италия может поддержать санкции против российского СПГ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

У Рима нет причин выступать против санкций ЕС против российского СПГ, ведь Италия может обойтись без российского газа.

Об этом рассказал министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

 

Санкции против российского СПГ

Напомним. На днях западные СМИ сообщали, что Россия готовится к четырехлетней стагнации в сфере СПГ из-за санкций.

В прошлом году санкции против российского проекта "Арктик СПГ-2" уже ввели США.

На днях Берлин предложил ввести запрет на импорт российского СПГ в Евросоюз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияВойна России против УкраиныОккупанты