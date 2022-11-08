Італія готова передати Україні системи ППО SAMP/T та Aspide, - Reuters

Італія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого можуть увійти системи ППО SAMP/T та Aspide.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, представник італійської урядової коаліції підтвердив, що його країна готова розпочати постачання в Україну різних систем протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські ЗРК середньої дальності SAMP/T та італійські Aspide, а також переносні ракети Stinger.
У Reuters додають, що залишається невідомою інформація про кількість систем, які може передати Італія, і дату їх постачання.
При цьому міністр оборони Італії Гвідо Крозеттов у розмові з головою Пентагону Ллойдом Остіним, яка відбулася в понеділок, 7 листопада, пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".
Більш детально про характеристики систем ППО SAMP/T та Aspide можете дізнатися у матеріалах РБК-Україна.
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