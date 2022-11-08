Италия готова передать Украине системы ПВО SAMP/T и Aspide, - Reuters

Как отмечает издание, представитель итальянской правительственной коалиции подтвердил, что его страна готова начать поставки в Украину различных систем противовоздушной обороны, включая франко-итальянские ЗРК средней дальности SAMP/T и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger.

В Reuters добавляют, что остается неизвестной информация о количестве систем, которые может передать Италия, и дате их поставок.

При этом министр обороны Италии Гвидо Крозеттов в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остиным, который состоялся в понедельник, 7 ноября, пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".