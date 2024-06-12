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Італія готова організувати саміт з відновлення України у 2025 році

Фото: правор Італії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна готова прийняти і організувати у себе Конференцію з питань відновлення України у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Італії.

«Італійський уряд твердо налаштований на підтримку відновлення та реконструкції України, про що свідчить широка та авторитетна присутність нашої бізнес-системи в Берліні. Це питання ми також поставили в центр нашого головування в G7: ми очікуємо конкретних результатів від Конференції і готові взяти на себе організацію її проведення в Італії в 2025 році", - сказав Антоніо Таяті на щорічній Конференції з відновлення України, яка на цей раз пройшла у Берліні.

Також політик додав, що двостороння допомога Італії наразі становить понад два мільярди євро. Мова йде про суму без урахування військової допомоги та внеску в загальноєвропейську.

"У Конференції з відбудови у 2025 році візьмуть участь глави держав і урядів із 77 країн: загалом очікується близько 1800 учасників. Буде запрошено 500 компаній, з них 150 з Німеччини, 150 з України та 200 з інших країн-учасниць", - додали в МЗС.

Нагадаємо, що США допоможуть відновити та захистити українську енергетику від російських атак. Крім того, країна зробить її відповідною до європейських стандартів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вже завтра, 13 червня, Україна та США підпишуть двосторонню угоду про гарантії безпеки.

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