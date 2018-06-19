Италия и Германия будут сотрудничать в решении миграционного кризиса

Меркель заявила о поддержке "желания солидарности, которое изъявила Италия"

Германия и Италия договорились о тесном сотрудничестве в решении миграционного кризиса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, передает DW.

Меркель отметила, что Германия "поддерживает желание солидарности, которое изъявила Италия" и упомянула значительное количество беженцев, которых принимает Италия.

Канцлер напомнила, что в государствах Евросоюза отмечают необходимость усилить деятельность европейской погранслужбы Frontex.

Она считает, что следует изучить возможность проведения "мероприятий, связанных с правовыми вопросами предоставления убежища" в самой Африке - в частности, в Ливии.

Конте, в свою очередь, завил, что Италия высоко оценивает действия ФРГ по более справедливому распределению миграционной нагрузки среди членов ЕС, и выступает за пересмотр Дублинского регламента, который определяет, в какой стране ЕС должны рассматриваться запросы о предоставлении убежища

Отметим, премьер-министр Италии ранее заявлял, что лучшее решение - размещать беженцев в их родной стране или государстве, через которое пролегает маршрут мигрантов в ЕС.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, предупреждая, что жители Германии "обернутся против" ее руководства.