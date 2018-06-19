Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Италия и Германия будут сотрудничать в решении миграционного кризиса

НовостиОбщество    19.06.2018 - 04:58
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Меркель заявила о поддержке "желания солидарности, которое изъявила Италия"

Германия и Италия договорились о тесном сотрудничестве в решении миграционного кризиса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, передает DW.

Меркель отметила, что Германия "поддерживает желание солидарности, которое изъявила Италия" и упомянула значительное количество беженцев, которых принимает Италия.

Канцлер напомнила, что в государствах Евросоюза отмечают необходимость усилить деятельность европейской погранслужбы Frontex.

Она считает, что следует изучить возможность проведения "мероприятий, связанных с правовыми вопросами предоставления убежища" в самой Африке - в частности, в Ливии.

Конте, в свою очередь, завил, что Италия высоко оценивает действия ФРГ по более справедливому распределению миграционной нагрузки среди членов ЕС, и выступает за пересмотр Дублинского регламента, который определяет, в какой стране ЕС должны рассматриваться запросы о предоставлении убежища

Отметим, премьер-министр Италии ранее заявлял, что лучшее решение - размещать беженцев в их родной стране или государстве, через которое пролегает маршрут мигрантов в ЕС.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, предупреждая, что жители Германии "обернутся против" ее руководства. 

 

Меркель приняла ультиматум ХСС по ситуации с беженцами Власти Франции согласились принять у Испании 600 мигрантов после отказа Италии
Теги публикации: Италия, Германия, Ангела Меркель, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь