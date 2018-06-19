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Італія та Німеччина співпрацюватимуть у вирішенні міграційної кризи

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 04:58
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Меркель заявила про підтримку "бажання солідарності, яка виявила Італія"

Німеччина та Італія домовилися про тісну співпрацю у вирішенні міграційної кризи. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель за підсумками зустрічі з італійським прем'єр-міністром Джузеппе Конте, передає DW.

Меркель зазначила, що Німеччина "підтримує бажання солідарності, яке виявила Італія" і згадала значну кількість біженців, яких приймає Італія.

Канцлер нагадала, що в державах Євросоюзу відзначають необхідність посилити діяльність європейської прикордонної служби Frontex.

Вона вважає, що слід вивчити можливість проведення заходів, пов'язаних з правовими питаннями надання притулку" в самій Африці, зокрема, в Лівії.

Конте, у свою чергу, заявив, що Італія високо оцінює дії ФРН з більш справедливого розподілу міграційного навантаження серед членів ЄС, і виступає за перегляд Дублінського регламенту, який визначає, в якій країні ЄС повинні розглядатися запити про надання притулку

Зазначимо, прем'єр-міністр Італії раніше заявляв, що найкраще рішення - розміщувати біженців в їхніх рідних країнах або державі, через яку пролягає маршрут мігрантів у ЄС.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував політику канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо біженців, попереджаючи, що жителі Німеччини "повернуться проти" її керівництва.

 

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Теги публікації: Італія, Германия, Ангела Меркель, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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