Италия и Франция готовы возобновить вакцинацию AstraZeneca

Италия и Франция готовы возобновить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Они ждут сигнала от европейского регулятора.

Он отметил, что лидеры договорились возобновить вакцинацию этим препаратом в своих странах. Они ждут итогового вывода и "зеленого света" от медицинского агентства в четверг и тогда они возобновят процесс.

Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал о беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и назвал последние комментарии от Европейского агентства по лекарствам (EMA) "обнадеживающими".

Напомним, агентство Европейского Союза по лекарственным средствам (ЕМА) во вторник заявило, что "нет никаких признаков" того, что вакцина против коронавируса AstraZeneca является причиной появления тромбов.

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Там заявили, что случаи тромбозов у привитых не связаны с вакцинацией.

Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых вакцинировали вакциной AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

Ряд стран, среди которых Дания, Швеция, Кипр, Словения, Португалия, Испания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.