Регулятор ЕС: нет никаких признаков образования тромбов из-за вакцины AstraZeneca

Агентство Европейского Союза по лекарственным средствам (ЕМА) во вторник заявило, что "нет никаких признаков" того, что вакцина против коронавируса AstraZeneca является причиной появления тромбов.

Об этом 16 марта заявила исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам Емер Кук, передает Sky News .

Сейчас EMA проводит оценку случаев в отношении каждого конкретного случая и, как ожидается, завершит свое исследование 18 марта, отметила Кук.

Расследование началось после того, как Норвежское агентство по лекарственным средствам обнаружило случаи свертывания крови у четырех взрослых после вакцинации.

Сегодня, 16 марта, EMA заявила, что твердо убеждена", что польа вакцины превышает риск побочных эффектов.

"Я хочу также подчеркнуть, что сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация стала причиной этих состояний (образования тромбов)", - сказала Кук.

Она рассказала, что в ходе клинических испытаний среди вакцинированных людей, которые получали плацебо, обнаружено очень малое количество образования тромбов. По оценке ЕМА, это указывает на то, что тромбы не имеют ничего общего с вакциной.

"Количество тромбоэмболических случаев у вакцинированных людей, в общем, кажется, не больше, чем в целом среди населения", - добавила директор ЕМА.