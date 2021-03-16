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Регулятор ЕС: нет никаких признаков образования тромбов из-за вакцины AstraZeneca

Новина українською → Европа, Вторник 16 марта 2021 18:14
Регулятор ЕС: нет никаких признаков образования тромбов из-за вакцины AstraZeneca Фото: лаборатория (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Агентство Европейского Союза по лекарственным средствам (ЕМА) во вторник заявило, что "нет никаких признаков" того, что вакцина против коронавируса AstraZeneca является причиной появления тромбов.

Об этом 16 марта заявила исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам Емер Кук, передает Sky News.

Сейчас EMA проводит оценку случаев в отношении каждого конкретного случая и, как ожидается, завершит свое исследование 18 марта, отметила Кук.

Расследование началось после того, как Норвежское агентство по лекарственным средствам обнаружило случаи свертывания крови у четырех взрослых после вакцинации.

Сегодня, 16 марта, EMA заявила, что твердо убеждена", что польа вакцины превышает риск побочных эффектов.

"Я хочу также подчеркнуть, что сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация стала причиной этих состояний (образования тромбов)", - сказала Кук.

Она рассказала, что в ходе клинических испытаний среди вакцинированных людей, которые получали плацебо, обнаружено очень малое количество образования тромбов. По оценке ЕМА, это указывает на то, что тромбы не имеют ничего общего с вакциной.

"Количество тромбоэмболических случаев у вакцинированных людей, в общем, кажется, не больше, чем в целом среди населения", - добавила директор ЕМА.

Напомним, комитет по вопросам безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам сегодня, 16 марта, должно было рассмотреть информацию относительно безопасности COVID-вакцины AstraZeneca. 18 марта он созывает внеочередное заседание, на котором будет принято решение относительно дальнейших действий.

Ранее ЕМА опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Там заявили, что случаи тромбозов у привитых не связаны с вакцинацией.

Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых вакцинировали вакциной AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

Ряд стран, среди которых Дания, Швеція, Кипр, Словения, Португалия, Испания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

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