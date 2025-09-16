Італія екстрадує до Німеччини екскапітана ЗСУ, підозрюваного у підриві "Північних потоків"

Нагадаємо, Сергія Кузнєцова затримали 20 серпня в Ріміні під час відпочинку з родиною. Німецька сторона підозрює його в участі у диверсії газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі у вересні 2022 року.

Раніше Апеляційний суд Болоньї відкладав ухвалення рішення щодо запиту Німеччини про екстрадицію екскапітана ЗСУ. Також адвокати наголошували, що екстрадиція може призвести до порушення основних прав Кузнецова.

Сам Кузнецов категорично заперечує будь-яку причетність до підриву газопроводів.

Підрив "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", які проходять дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, пролунали три вибухи. Внаслідок цього сталися масштабні витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та країн ЄС заявили, що інцидент був результатом навмисної диверсії.

ЗМІ повідомляли, що за кілька днів до підриву у районі проходження трубопроводів помітили судно "Андромеда". Воно було орендоване польською компанією, співвласниками якої є двоє громадян України.

Згодом в Італії затримали українця, якого німецька влада підозрює у причетності до вибухів.

Слідство стверджує, що на яхті "Андромеда" перебував не лише Кузнєцов, а й щонайменше ще п’ятеро осіб - жінка та четверо водолазів.