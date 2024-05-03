Італія у червні оголосить про новий пакет допомоги для України, до якого увійде SAMP/T, - ЗМІ

За словами джерел видання у виконавчій владі, дев'ятий пакет допомоги від Італії міститиме SAMP/T, ефективну систему ППО, таку необхідну Україні для захисту столиці та основних міських центрів.

Єдина доступна Риму система - та, що вже давно перебуває на озброєнні Словаччини: саме її обрано для постачання.

Дві установки захищатимуть Італію, зокрема й у зв'язку із самітом "Великої сімки" в Борго Егнація. Одна - перебуває в резерві, знову ж таки для захисту країни. Четверта установка перебуває в Кувейті і залишиться там на деякий час.

SAMP/T

Також відомий як Мамба, це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності наземного базування, розроблений франко-італійським консорціумом Eurosam.

Установка призначена для захисту полів битв і важливих тактичних об'єктів (таких, як аеропорти і морські порти) від сучасних і перспективних повітряних загроз, включно з крилатими ракетами, пілотованими і безпілотними літальними апаратами, а також балістичними ракетами малої дальності (до 600 км).