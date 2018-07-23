Италия будет принимать мигрантов, спасенных в рамках миссии ЕС

Также Италия пытается пересмотреть мандат европейской операции "София", чтобы спасенных мигрантов не привозили исключительно в Италию

Глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези заявил, что Италия позволит высаживаться не своей территории мигрантам, спасенным в Средиземном море в рамках морской операции Европейского союза. Об этом сообщает The Associated Press.

Также Италия пытается пересмотреть мандат европейской операции "София", чтобы спасенных мигрантов не привозили исключительно в Италию.

Командир "Софии" недавно приказал кораблям, которые участвуют в операции, вернуться в порт, но в понедельник немецкие официальные лица заявили, что немецкий корабль, участвующий в операции, вновь отправился в море.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил в понедельник, что в течение следующих пяти недель страны ЕС обсудят, как распределять по Европе мигрантов, спасенных в Средиземном море.

Ранее Италия намеревалась запретить принимать корабли миссий ЕС со спасенными мигрантами.

Напомним также, что Италия предложила распределить 450 беженцев по странам ЕС.

Как сообщается, корабль пограничного агентства ЕС Frontex и корабль итальянской таможенной полиции подобрали мигрантов возле итальянского острова Линоса за 100 морских миль от Мальты, которая отказалась принимать их.