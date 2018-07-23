Італія прийматиме мігрантів, врятованих в рамках місії ЄС

Також Італія намагається переглянути мандат європейської операції "Софія", щоб врятованих мігрантів не привозили виключно в Італію

Глава МЗС Італії Енцо Моаверо Міланезі заявив, що Італія дозволить висаджуватися не своїй території мігрантам, врятованим у Середземному морі в рамках морської операції Європейського союзу. Про це повідомляє The Associated Press.

Також Італія намагається переглянути мандат європейської операції "Софія", щоб врятованих мігрантів не привозили виключно в Італію.

Командир "Софії" нещодавно наказав кораблям, які беруть участь в операції, повернутися в порт, але в понеділок німецькі офіційні особи заявили, що німецький корабель, який бере участь в операції, знову відправився в море.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив в понеділок, що протягом наступних п'яти тижнів країни ЄС обговорять, як розподіляти по Європі мігрантів, врятованих у Середземному морі.

Раніше Італія мала намір заборонити приймати кораблі місій ЄС з врятованими мігрантами.

Нагадаємо також, що Італія запропонувала розподілити 450 біженців по країнах ЄС.

Як повідомляється, корабель прикордонного агентства ЄС Frontex і корабель італійської митної поліції підібрали мігрантів біля італійського острова Ліноса за 100 морських миль від Мальти, яка відмовилася приймати їх.