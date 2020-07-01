Італія не відкриватиме кордони, попри рішення ЄС

Фото: флаг Италии (pixabay.com)

Уряд побоюється нової хвилі коронавірусу

Італія не буде відкривати кордони для громадян третіх країн через побоювання, що це може призвести до нової хвилі заражень коронавірусом. Під заборону підпали й країни, які були визнані Радою Євросоюзу як безпечні.

Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, уряд зберіг заборону на поїздки туристам до Італії, а також в країні й надалі будуть діяти правила карантину для осіб, які прибувають з інших країн. Однак рішення щодо вільного пересування в і з країн ЄС і країн Шенгенської зони, включаючи Велику Британію - не буде скасоване.

Крім того, влада Італії може запровадити поліцейські перевірки по всій країні, щоб виявляти людей, які прибули з країни, що не входить в ЄС. Таким іноземцям доведеться залишатися на карантині протягом двох тижнів.

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца заявив, що глобальна ситуація з поширенням коронавірусу залишається дуже складною.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу оприлюднила список з 14 країн, для яких відкриють зовнішні кордони.

Крім того, станом на сьогодні Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія відкрили свої кордони для України.

Раніше в МОЗ пояснили обмеження на в'їзд українцям в Європейський Союз.

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Автор: Андрій Козловський