ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Італія не відкриватиме кордони, попри рішення ЄС

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 15:49
Італія не відкриватиме кордони, попри рішення ЄС
Фото: флаг Италии (pixabay.com)

Уряд побоюється нової хвилі коронавірусу

Італія не буде відкривати кордони для громадян третіх країн через побоювання, що це може призвести до нової хвилі заражень коронавірусом. Під заборону підпали й країни, які були визнані Радою Євросоюзу як безпечні.

Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, уряд зберіг заборону на поїздки туристам до Італії, а також в країні й надалі будуть діяти правила карантину для осіб, які прибувають з інших країн. Однак рішення щодо вільного пересування в і з країн ЄС і країн Шенгенської зони, включаючи Велику Британію - не буде скасоване.

Крім того, влада Італії може запровадити поліцейські перевірки по всій країні, щоб виявляти людей, які прибули з країни, що не входить в ЄС. Таким іноземцям доведеться залишатися на карантині протягом двох тижнів.

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца заявив, що глобальна ситуація з поширенням коронавірусу залишається дуже складною.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу оприлюднила список з 14 країн, для яких відкриють зовнішні кордони.

Крім того, станом на сьогодні Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія відкрили свої кордони для України.

Раніше в МОЗ пояснили обмеження на в'їзд українцям в Європейський Союз.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Італіякордон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся