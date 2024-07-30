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Италия по запросу Украины арестовала активы бизнесмена из РФ Федорычева, - СМИ

Украина, Вторник 30 июля 2024 17:45
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Италия по запросу Украины арестовала активы бизнесмена из РФ Федорычева, - СМИ Фото: российский олигарх Алексей Федоричев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Италия арестовала активы бизнесмена Алексея Федоричева. По запросу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины было арестовано почти 45 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Fiorentino и Reuters.

В Украине Федоричев подозревается в незаконном получении портового сбора.

Российский миллионер является президентом баскетбольного клуба "Монако". Он владеет историческим замком Торро дель Галло во Флоренции, а также совладельцем компании "Тис", владеющей причалами в украинских портах.

В итальянской прокуратуре сообщили, не называя имени, что российский бизнесмен находится под следствием по делу о мошенничестве в отношении украинской госкомпании, занимающейся сбытом сельскохозяйственной продукции, подкупа госслужащих и отмывания денег.

Напомним, что в прошлом году Федоричев заявлял, что компания ТИС выделит 400 тысяч долларов в защиту Одесской области от "Шахедов".

Отметим, что по состоянию на 2020 год группа терминалов "ТИС" была крупнейшим стивидорным оператором в Украине. В группу входят пять терминалов: "ТИС-Уголь", "ТИС-Рыжая", "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минеральные удобрения" и "ТИС-Контейнерный терминал. Грузооборот группы в 2019 году превысил 33 млн тонн.

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