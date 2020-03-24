Италия почти в 15 раз увеличила штраф за нарушение карантина

Правительство Италии ужесточило наказание за нарушение общенациональных карантинных ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

В частности, увеличены штрафы за нарушение карантина с 400 до почти 3000 евро при нынешних 206 евро.

Такими методами правительство старается не допустить, чтобы тысячи итальянцев, родом из южной Италии, вернулись из наиболее пострадавших северных регионов.

Напомним, в Италии выписали из больницы первого пациента, у которого подтвердили инфекцию еще 21 февраля.

Добавим, что итальянская власть объявила об введение дополнительных жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. В Италии запретили спортивную или физическую деятельность на улице и остановили строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что объявленный до 3 апреля карантин в стране должен быть продлен из-за продолжающейся пандемии коронавирус.