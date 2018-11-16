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В Італії в залізничному тунелі вибухнула цистерна, п'ятеро постраждалих

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 13:19
В Італії в залізничному тунелі вибухнула цистерна, п'ятеро постраждалих
Фото: вибух в тунелі (ansa.it)

Стан одного з постраждалих важкий

В залізничному тунелі між Неаполем та Салерно вночі 16 листопада вибухнула цистерна, у результаті чого п'ятеро робітників отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ANSA.

У той час в тунелі тривали профілактичні роботи. Унаслідок вибуху також загорівся автомобіль робітників.

Унаслідок пожежі постраждали п'ятеро ремонтників. Стан одного з них вкрай важкий. 

Наразі рух тунелем призупинили. Тимчасово рейси здійснюватимуться за альтернативним маршрутом. 

Нагадаємо, 14 листопада в Мілані через збої електросистеми в метро раптово зупинився поїзд. В результаті різкої зупинки постраждали 14 людей. Серед постраждалих пасажирів - двоє дітей 8 та 10 років.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Італії запровадили надзвичайний стан через негоду. Зокрема, режим надзвичайного стану запровадили в Калабрії, Емілії-Романьї, Фріулі-Венеції-Джулії, Лаціо, Лігурії, Ломбардії, Сардинії Сицилії, Тоскані, Венето та Трентіно - Альто-Адідже. 

Кількість загиблих в результаті повеней в Італії збільшилася до 30 осіб.

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